Christmas Match: ecco la maglia speciale dell’Atalanta. Ma il profilo è quello di Torino

La maglia speciale dell’Atalanta ha il profilo di Torino, con tanto di Mole Antonelliana che svetta, e non quello di Città Alta.

Di sicuro sarà una maglia da collezione: senza bisogno di scomodare il francobollo «Gronchi rosa», la maglia del Christmas Match 2021 ha qualcosa di unico rispetto alle precedenti undici versioni. La maglia speciale per l’ultima partita casalinga dell’Atalanta dell’anno solare (sabato 18 dicembre contro la Roma) ha infatti nella parte inferiore un profilo che doveva essere quello di Città Alta, ma che Città Alta non è.

Alla pubblicazione on line delle prime immagini, il mondo del web ha subito manifestato parecchie perplessità sul profilo della città, finché non è stato individuato l’errore: il profilo è quello di Torino, con tanto di Mole Antonelliana che svetta, e non quello di Città Alta che avrebbe dovuto impreziosire la maglia dell’Atalanta.