Christmas Match, l’asta sfiora i 20 mila euro - Tutte le quotazioni

Sfiora quota 20.000 euro il totale delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle 27 maglie dell’Atalanta del Christmas Match 2023: in palio le speciali casacche natalizie nerazzurre preparate per l’intero organico della prima squadra e indossate in occasione della partita Atalanta-Salernitana 4-1 del 18 dicembre scorso.