Coppa del Mondo, Goggia terza: è il primo podio stagionale - Foto

E’ arrivato il primo podio stagionale - il 63/o in carriera - per la bergamasca Sofia Goggia, terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz. Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di venerdì, la straordinaria Lindsey Vonn in 1.30.74. La vittoria - la terza in carriera per una ragazza di grande talento e di soli 22 anni - è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50.

Sofia Goggia

(Foto di JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Per l’Italia - ancora con condizioni meteo e di neve perfette - c’è ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6/a in 1.31.26. Più indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50 , Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778 Domani la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre ragazze jet azzurre.

Sofia Gogia a St. Moritz

(Foto di CLAUDIO THOMA) «Ero un po’ stanca per ieri (vnerdì, ndr), c’erano molte emozioni - ha detto Vonn all’emittente svizzera Rts -. Ho gestito bene la parte alta del tracciato, poi ho perso l’equilibrio, sono caduta sull’anca e non ho sciato la parte bassa come avrei voluto». E ha aggiunto: «Sono comunque davvero felice di essere tornata sul podio e spero di ricaricarmi» in vista del Super-G di domenica.

Il podio

(Foto di JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Sofia Goggia, parlando alla Rai si è detta «contenta dell’atteggiamento e soddisfatta della prestazione e del risultato». L’azzurra si è rammaricata per un errore su «quella lunga dove era fondamentale per portare fuori velocità, ma c’erano un po’ di onde e sono finita in basso».

«Oggi ho fatto una gara con più pelo sullo stomaco»

«Ieri ho fatto una buona gara con delle imperfezioni - ha detto -, oggi ho fatto una gara con più pelo sullo stomaco. Peccato per quel piede sinistro che mi ha portato bassissima, lì per lì ho pensato che non sarei riuscita a prendere la porta successiva. Lì ho perso la spinta. Un errore importante ma ci siamo, ma la confidenza in questa disciplina arriva giro dopo giro». Poi ancora: «Non la prendo come scusa, ma vengo da due mesi in cui ho fatto prevalentemente gigante perché in America le temperature erano talmente alte che non ci hanno permesso di allenarci nella velocità», ha aggiunto.

«A Lindsey piace vincere, come a me. Siamo contentissime così, è una battaglia appena iniziata. Ci sono tutti i presupposti per una stagione entusiasmante» Infine, sul ritrovarsi sul podio assieme a Lindsey Vonn: «L’anno scorso, a ottobre, si vociferava del suo rientro. La chiamai e le dissi che sarebbe stato un sogno essere di nuovo sul podio insieme. Oggi è accaduto ma ho già visto la sua faccia: a lei piace vincere, come a me. Siamo contentissime così, è una battaglia appena iniziata. Ci sono tutti i presupposti per una stagione entusiasmante».