Venerdì 12 Dicembre 2025
Discesa libera di Saint Moritz, vince Vonn. Quarta Sofia Goggia
SCI ALPINO. Impresa dell’eterna campionessa americana. La bergamasca chiude a 15 centesimi dal podio.
Saint Moritz
Impresa di un’eterna Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense ha vinto a 41 anni la discesa libera di Staint Moritz, la prima delle due in programma nella località svizzera per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La campionessa Usa ha battuto le concorrenti chiudendo la prova in 1.29.63, davanti alle austriache Magdalena Egger e Mirjam Puchner.
Quarta Sofia Goggia
Buona prova anche Sofia Goggia, che ha chiuso in quarta posizione con 1.30.94, a 15 centesimi dal podio. La bergamasca - partita col 15esimo pettorale - ha avuto qualche difficoltà nella parte alta, per poi rimontare nel tratto finale della discesa.
