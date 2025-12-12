Discesa libera di Saint Moritz, vince Vonn. Quarta Sofia Goggia

Impresa di un’eterna Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense ha vinto a 41 anni la discesa libera di Staint Moritz, la prima delle due in programma nella località svizzera per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La campionessa Usa ha battuto le concorrenti chiudendo la prova in 1.29.63, davanti alle austriache Magdalena Egger e Mirjam Puchner.