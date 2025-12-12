Burger button
Sport
Venerdì 12 Dicembre 2025

Discesa libera di Saint Moritz, vince Vonn. Quarta Sofia Goggia

SCI ALPINO. Impresa dell’eterna campionessa americana. La bergamasca chiude a 15 centesimi dal podio.

Redazione Web
Redazione Web
Lindsey Vonn e Sofia Goggia in una foto pubblicata sui social dall’americana
Lindsey Vonn e Sofia Goggia in una foto pubblicata sui social dall’americana

Saint Moritz

Impresa di un’eterna Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense ha vinto a 41 anni la discesa libera di Staint Moritz, la prima delle due in programma nella località svizzera per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La campionessa Usa ha battuto le concorrenti chiudendo la prova in 1.29.63, davanti alle austriache Magdalena Egger e Mirjam Puchner.

Quarta Sofia Goggia

Buona prova anche Sofia Goggia, che ha chiuso in quarta posizione con 1.30.94, a 15 centesimi dal podio. La bergamasca - partita col 15esimo pettorale - ha avuto qualche difficoltà nella parte alta, per poi rimontare nel tratto finale della discesa.

