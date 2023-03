Coppa del Mondo, Venerdì il gigante con Bassino, Brignone e Goggia

L’americana ha già messo le mani sulla grande coppa del mondo e su quella di speciale e già domani -penultima gara stagionale - vuole assicurarsi anche quella di gigante. Ed in più Shiffrin sta solo aspettando il suo 86/o successo in carriera, per eguagliare così - proprio in Svezia - il record assoluto di Ingemar Stenmark in coppa del mondo. La piemontese Marta Bassino è invece ad Aare per rendere la vita difficile alla statunitense,soprattutto per quanto riguarda la vittoria da record, mentre per la coppa di gigante tutto appare più facile per Mikaela.