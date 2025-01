Dakar, Italtrans va: Verzeletti recupera due posizioni

Carlo Cabini , il più giovane del terzetto con i suoi 26 anni, racconta la giornata: «Ci siamo insabbiati una volta, poi abbiamo raddrizzato un Unimog che si era ribaltato. Al mattino invece abbiamo tritato una gomma sull’asfalto nel trasferimento». L’equipaggio ha accusato tre soste prima del primo rilevamento, perdendo un’ora. Al 45° km è transitato al 19° posto ma poco dopo è rimasto impiantato per un’ora e 10 minuti, scendendo al 2° waypoint, dopo 97 km, al 21° posto. Nel finale Verzeletti ha recuperato due posizioni, concludendo 19° con un tempo di 5 ore 18’58’’ il che significa che hanno completato la speciale a una media di 21,6 km/h, con un ritardo di 2 ore 56’17’’ da Ales Loprais. In classifica l’Iveco targato Italtrans resta 16° con 72 ore 59’02’’ di distacco da Martin Macik.

In una giornata in cui gli uomini di classifica hanno gestito le energie in vista della tremenda tappa odierna (308 km di sabbia), tra le moto si è imposto Michael Docherty (Ktm) con 1’20’’ su Rui Gonçalves (Sherco). In testa resta Daniel Sanders (Ktm) con 16’31’’ su Tosha Schareina (Honda). Nelle auto 26° successo di tappa per Nani Roma (Ford) ma il 1° dal 2015. In testa alla classifica è tornato Henk Lategan (Toyota) con 2’27’’ su Yazeed Al Rajhi (Toyota).