Dal 23 agosto i pacchetti per la Champions, prelazione agli abbonati di campionato

Scatta da venerdì 23 agosto alle 10 la prima fase della vendita degli abbonamenti per la fase a gironi della nuova Champions League 2024/2025, con quattro gare casalinghe: sarà il debutto europeo del Gewiss Stadium completamente ristrutturato. Giovedì l’Atalanta ha pubblicato le informazioni sulle modalità di vendita, a partire dalla finestra al via venerdì alle ore 10: fino al 26 agosto ci sarà la fase 1 di prelazione riservata agli abbonati della Serie A 2024/2025 con conferma dei posti, mentre il 27 agosto ci sarà la fase 2 di prelazione per gli abbonati Serie A 2024/2025 nei posti Uefa (con scelta libera del posto). Questa seconda fase si lega a un fattore: «In occasione delle competizioni europee, alcuni posti disponibili in campionato sono riservati, per accordi istituzionali, alla Uefa – ricorda l’Atalanta –. Non sarà quindi possibile confermare il posto occupato in Serie A per tutti gli abbonati nei settori di Tribuna Rinascimento E02, E03, F01, F02, G01, G02, G03 e per alcuni abbonati nei settori E01 e Tribuna d’Onore».

Così il 27 agosto dalle 10 alle 19 i tifosi coinvolti potranno scegliere un posto alternativo tra quelli disponibili in qualsiasi settore dello stadio. Infine dal 28 agosto all’8 settembre ci sarà la vendita libera, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili in abbonamento.

Capitolo prezzi. In prelazione le tariffe intere vanno dai 110 euro del Parterre Rinascimento ai 115 euro delle curve, fino ai 280 euro di Tribuna Rinascimento e Tribuna Ovest e ai 530 euro della Tribuna d’Onore. In vendita libera i prezzi interi sono di 135 euro per Parterre Rinascimento, 140 euro per le curve, 345 euro per Tribuna Rinascimento e Tribuna Ovest, 665 euro per Tribuna d’Onore. Sono previste riduzioni per donne, over 65, under 16 e invalidi.