Discesa libera femminile: le azzurre lontane dal podio. Goggia chiude 16esima

Mentre le ragazze jet azzurre sono tutte finite indietro su una pista «Ulli Maier» per loro paradossalmente troppo facile, la discesa iridata di Saalbach di sabato 8 febbraio è stata vinta dalla statunitense Breezy Johnson. 29 anni del Wyoming, al primo successo in carriera dopo sette podi e 14 mesi di sospensione dalla attività agonistica per non essere stata reperibile per tre volte ai controlli antidoping negli Usa, Breezy è partita con il pettorale 1 ed è rimasta in testa sino alla fine. Argento alla austriaca Mirjam Puchner in 1.41.44 e bronzo alla straordinaria ceca Ester Ledecka - campionessa olimpica di superG ma anche di snowboard - in 1.41.50.

Delusione per le azzurre

Miglior azzurra è stata la gardenese Nico Delago, 8/a in 1.42.05. Nicol - terza a Saalbach lo scorso anno nella gara premondiale - è una gran scivolatrice ed è stata l’azzurra più a suo agio su una pista «autostrada» come la Ulli Maier’ che è risultata assolutamente troppo poco impegnativa per le qualità tecniche delle altre italiane.

Poi ci sono Federica Brignone 10/a in 1.42.48, Laura Pirovano 13/a in 1.42.98 e Sofia Goggia 16/a in 1.43.26. Subito davanti alla bergamasca è invece finita la campionessa Usa Lindsey Vonn in 1.43.25. Domani - domenica 9 febbraio - a Saalbach discesa uomini.

Goggia: «Ora penso al Gigante»