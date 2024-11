Domenica la maratona di New York con tante storie targate Bergamo

È il sogno di ogni maratoneta: essere sul ponte di Verrazzano la prima domenica di novembre alla partenza della maratona di New York. Un sogno che domenica 3 novembre si tramuterà in realtà per la pattuglia di bergamaschi che anche quest’anno andrà di corsa nella Grande Mela. Impossibile quantificare l’esatta consistenza della delegazione orobica (dal 2012 per la privacy la lista dei partecipanti non è più di dominio pubblico), ma si può stimare che saranno all’incirca una cinquantina (l’anno scorso furono 67).

E fra questi, come sempre, tante storie di chi alla sfida con la distanza mitica dei 42,195 km da percorrere in un’atmosfera unica, unisce motivazioni e ambizioni personali. Come Domenico D’Ambrosio che per i suoi 80 anni tornerà a correre a New York, con la moglie Adele e il nipote Andrea Persico, al debutto sulla maratona. O come la famiglia Betti di Sarnico che si dividerà a metà: mamma Angela Pezzini e la figlia Eleonora in gara, il papà e l’altra figlia a fare i turisti con l’obiettivo di assistere a una partita di basket dell’Nba.

Al via 50mila runner, diretta Rai2

Attesi al via circa 50mila runner che prenderanno parte a un evento che verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Rai 2 (dalle 15,15 in poi, ora italiana). I favoriti della vigilia sono l’etiope Tamirat Tola (campione olimpico e campione uscente) e la keniana Hellen Obiri, bronzo a Parigi.