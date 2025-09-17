Sport
Mercoledì 17 Settembre 2025
È il giorno di Psg-Atalanta, più di mille bergamaschi a Parigi - Foto e video
CALCIO. La quinta avventura in Champions League dei nerazzurri inizia sul campo dei campioni in carica. I tifosi dell’Atalanta sono 1.184.
Parigi
Per l’Atalanta è una giornata cerchiata in rosso sul calendario. Questa sera - mercoledì 17 settembre - alle 21, a Parigi contro i campioni in carica del Paris Saint-German, inizia la quinta avventura in Champions League dei nerazzurri, la prima con Ivan Juric in panchina.
La sfida
L’Atalanta affronta all’esordio una delle squadre più forti al mondo, reduce da quattro vittorie su quattro in campionato e dal successo nella Supercoppa europea contro il Tottenham. Lo farà senza Kolasinac, Ederson, Lookman e Scamacca, ma anche al Psg mancheranno giocatori importanti come Dembele e Doue.
La trasferta
Sono 1.184 i tifosi dell’Atalanta nel settore ospiti del «Parco dei Principi», stadio del Paris Saint-German. Una delle trasferte più attese della stagione, in uno degli impianti sportivi più iconici del calcio europeo.
Alcuni tifosi sono arrivati già lunedì o martedì, la maggior parte è a Parigi da mercoledì con pullman organizzati. Sono arrivati direttamente nel parcheggio all’ingresso B dello stadio, quello dove si entrerà per il settore ospiti nella serata.
Juric in conferenza stampa
Nella conferenza stampa della vigilia, Juric ha parlato di un Psg «fortissimo, con pochi punti deboli da sfruttare. Reggendo in fase difensiva e superando il loro pressing, sempre molto aggressivo, si possono aprire degli spazi».
Gioca a Fubal e pronostica la partita
Volete prendere parte a Fubal e fare il vostro pronostico per la partita? Il concorso è totalmente gratuito. Andate su fubal.ecodibergamo.it e registratevi. Se avete un account del sito del giornale, potete usare le stesse credenziali. Fate la vostra previsione, avete tempo fino a dieci minuti dall’inizio del match, indicando l’esito - espresso in vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo e il numero di cartellini gialli che l’arbitro estrarrà verso i giocatori nerazzurri in campo e in panchina, mister Juric compreso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA