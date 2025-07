Ecco il calendario del Volley Bergamo 91. Debutto in trasferta con Milano il 6 ottobre

Sarà un inedito Monday Night a inaugurare il Campionato 2025/26 di volley di Serie A1 femminile. E il debutto di Bergamo promette i fuochi d’artificio: lunedì 6 ottobre in trasferta contro Milano che nella passata stagione ha giocato e perso la finale scudetto contro l’imbattibile Conegliano. Per il debutto casalingo, l’avversario sarà invece il neopromosso San Giovanni in Marignano, il 12 ottobre . Tre giorni dopo, turno infrasettimanale a Busto Arsizio, a cui farà seguito la sfida casalinga con Novara, il 18 ottobre. L’Igor Gorgonzola sarà anche l’avversaria del Christmas Match, il 26 dicembre . Due trasferte consecutive (a Chieri e Pesaro) precederanno l’arrivo delle campionesse in carica di Conegliano (2 novembre), seguito dalla trasferta toscana per incontrare Scandicci (8 novembre). Il girone di andata si chiuderà il 7 dicembre a Macerata e con la neopromossa si chiuderà, con un match casalingo, la regular season (21 febbraio).

Il ds Bertini: «Andata impegnativa»

Al termine del girone di andata le prime otto classificate si qualificheranno per la Coppa Italia, i cui quarti di finale si disputeranno il 30 dicembre, con gara secca in casa della migliore classificata. Al termine della regular season le prime otto classificate parteciperanno ai playoff (al via il 1° marzo) per la conquista dello scudetto, con i quarti di finale al meglio delle due vittorie su tre incontri e le semifinali e le finali al meglio dei tre successi su cinque gare. «Sarà un girone di andata impegnativo, con otto trasferte su tredici incontri - ammette il direttore sportivo Matteo Bertini -, come nella stagione scorsa dovremo essere bravi a farci trovare subito pronti per non perdere terreno e riuscire poi a sfruttare il fattore campo nel ritorno. Il valore delle avversarie è ulteriormente cresciuto, ma noi ritroveremo l’ossatura creata lo scorso anno con innesti mirati ad accrescere anche il nostro livello».