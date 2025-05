Europa League, un anno dopo. Condividi con noi foto e ricordi

I giocatori dell'Atalanta festeggiano la conquista della Europa League in città

(Foto di Magni Paolo Foto)

Quella notte Bergamo non ha dormito. Le strade invase da bandiere, tra abbracci e lacrime di atalantini di tutte le età, da chi tifa Atalanta da decenni a chi è nato nell’epoca Gasperini, da chi ogni weekend è allo stadio a chi è ancora troppo piccolo per andarci ma in tv non si perde una partita. Incontenibile la gioia di Gasp, un vero «condottiero», diventato per tutti «King Gasp» come recitavano tanti striscioni in quella notte da sogno.