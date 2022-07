Ferrieri Caputi, ricercatrice a Bergamo e prima donna arbitro in Serie A

Passa anche da Bergamo un pezzettino di storia del calcio italiano. La rivoluzione silenziosa del pallone porta il nome di Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese di nascita, 32 anni ancora da compiere, è di professione dottoranda all’Università degli Studi di Bergamo, e arbitro per passione. Di più: ufficialmente, sarà il primo arbitro donna a dirigere in Serie A. Quel che era già nell’aria ora ha anche i crismi della conferma, come emerso a Coverciano venerdì alla presentazione della nuova «rosa» degli arbitri della Can A e B, la Commissione arbitri nazionali per la massima serie e il campionato cadetto. Fino alla scorsa stagione era in forza alla Can di Serie C, ma aveva ottenuto già la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia a dicembre.