Fiamma Olimpica a Bergamo, Bosatelli e Cervini tedofori a ChorusLife: «Un onore»

Il 2 febbraio, in tarda mattinata, il viaggio toccherà Villa d’Almè, Almè, Petosino e Ponteranica, con arrivo allo stadio di Bergamo. Nel primo pomeriggio attraverserà Nembro, Alzano Lombardo e poi Seriate. Poi, durante il viaggio di ritorno verso città - dove in serata è previsto anche il suggestivo passaggio in Città Alta - toccherà ChorusLife, con due tedofori d’eccezione: Fabio Bosatelli, presidente del Gruppo Polifin, e Paolo Cervini, il Ceo.

«Lo sport è scuola di vita»

«Essere scelto come tedoforo - sottolinea Fabio Bosatelli - è un onore che vivo con grande orgoglio. Lo sport mi accompagna da sempre: non è solo competizione, è una scuola di vita. Portare la fiamma olimpica a Bergamo, nella mia città, e farlo in ChorusLife, rende questo momento ancora più intenso». Emozionato anche Paolo Cervini: «Avrò il privilegio di partecipare come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica a Bergamo, con un passaggio che per me è particolarmente significativo: ChorusLife. Vorrei ringraziare The Coca-Cola Company per questa opportunità, che va oltre il semplice gesto simbolico. Portare la torcia significa celebrare l’energia, la passione, l’impegno e lo spirito di comunità: valori che lo sport rappresenta e che guidano anche il nostro modo di fare business ogni giorno. Bergamo è come una seconda casa per me. Ed è proprio dal territorio che nascono le visioni più solide, quando riescono a trasformarsi in azioni concrete e impatto positivo.