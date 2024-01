Fidanza d’oro con il quartetto poi centra il podio nello scratch

C’è molto di Bergamo nella seconda delle cinque giornate dei Campionati europei di ciclismo su pista in programma fino a domenica al velodromo di Apeldoorn, in Olanda, dove gli azzurri hanno conquistato giovedì 11 gennaio due medaglie d’oro e una di bronzo. A mettersi al collo il metallo più prezioso è stato il quartetto femminile, formato dalla bergamasca di nascita Martina Fidanza, da quella di adozione Elisa Balsamo, dalla toscana Vittoria Guazzini e dalla trentina Letizia Paternoster. In finale, le azzurre (con il tempo di 4’12”551) hanno ribaltato il pronostico prendendosi la rivincita sulle favorite britanniche, vincitrici lo scorso anno. Barker, Knight, Morris e Roberts, hanno pagato l’attacco portato dalle italiane al terzo dei 4 km, per la gioia del ct Marco Villa. Nonostante il carico di lavoro accumulato nell’inseguimento a squadre, Martina Fidanza si è poi schierata al via anche nello scratch, conquistando la medaglia di bronzo: successo della transalpina Coppini sulla belga Lani Wittevrongekl. In campo maschile, il lavoro svolto dai velocisti guidati da Ivan Quaranta si è magnificamente concretizzato nel chilometro da fermo con l’oro conquistato da bolzanino Matteo Bianchi, 22 anni, passato quest’anno alla Mbh Bank-Colpack-Ballan.