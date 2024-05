Finale di Coppa Italia, a Roma bus e metro gratuiti per i tifosi

I tifosi in possesso del biglietto per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, attraverso Vivaticket.com , potranno ottenere un biglietto «Roma 24ore» gratuito, da utilizzare per viaggiare con il trasporto pubblico in occasione dell’evento. Le istruzioni dettagliate per ottenere il ticket giornaliero sono disponibili sul sito dell’Atac , l’azienda dei trasporti pubblici del Comune di Roma.

Il piano dei trasporti

Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Servizi per la Mobilità, comunicano di aver siglato un protocollo di intesa per la realizzazione del progetto «Roat to Zero», che ha tra i propri obiettivi quello di incentivare la mobilità sostenibile. «La finale di Coppa Italia Frecciarossa, oltre ad essere un evento e uno spettacolo unico per la nostra città – ha commentato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – da questa edizione rappresenta anche un grande sponsor per la mobilità sostenibile e la transizione ecologica. L’obiettivo dell’iniziativa ‘Road to Zero’, infatti, è quello di consentire a tutti gli spettatori della finalissima di raggiungere lo stadio in maniera sostenibile. Per questo motivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, tra cui: ticket giornaliero gratuito a tutti i tifosi che vorranno usufruirne, purché ovviamente siano già in possesso del biglietto per lo stadio; prolungamento dell’orario di tutte le metropolitane (A, B, B1 e C) fino all’1,30 di notte; potenziamento di tutte le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico e navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità. Infine, stiamo lavorando alla messa a disposizione un’ampia area di parcheggio riservata a coloro che arriveranno allo stadio Olimpico con i mezzi in sharing. Ringrazio Roma Servizi per la Mobilità, firmataria del protocollo, che sta partecipando ai tavoli di lavoro per conto di Roma Capitale per lo sviluppo del progetto». I possessori del biglietto per la partita avranno inoltre diritto ad un codice sconto sul Frecciarossa per raggiungere Roma.

Le linee che raggiungono lo stadio

L’area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e che al momento per lavori è sostituito da bus) e da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Capitolo metropolitane, le ultime corse dei treni di tutte le linee (A, B, B1 e C) il giorno della partita saranno all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Sempre a proposito di linee notturne, la zona dello stadio è raggiunta dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B. Qui la mappa della rete notturna bus generale.

Da ricordare anche che 15 linee bus diurne sono attive tutte le notti sino alle 2: 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (Conca D’Oro/via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell’Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).

Per pianificare il proprio spostamento verso lo stadio, è anche possibile utilizzare il «cerca linea», in alto a sinistra nell’homepage del sito www.romamobilita.it

Per gli scambi tra le linee metro, ecco la mappa di Atac.

Chiamataxi

Con il servizio ChiamaTaxi si chiama la vettura, si comunica la propria posizione via touch, GPS o con riconoscimento vocale e quindi si parla subito con il taxi più vicino. E’ disponibile per iOS e Android o chiamando lo 060609.

Informazioni utili per le due tifoserie