Finale di Europa League, è il grande a Dublino, manda la tua foto - La gallery e i video. La diretta su BgTv

Il grande giorno è arrivato. Stasera, mercoledì 22 maggio, l’Atalanta affronta all’Aviva Stadium di Dublino il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. E l’attesa dei tifosi cresce, tra chi è partito per l’Irlanda e chi è rimasto a Bergamo e vedrà la partita in tv o in uno dei maxischermi. Le prime avanguardie bergamasche sono arrivate a Dublino lunedì e martedì, mentre per la giornata di oggi è prevista la parte più consistente degli arrivi. Atalantini in Irlanda non solo da non solo da Bergamo, c’è anche chi arriverà dalla California o dalla Florida per seguire la partita. Al Castello di Dublino sono arrivati in tanti per fare una foto ricordo con la Coppa e si è formata una coda. Manda le tue foto da Dublino a [email protected] e taggaci sui nostri social @ecodibergamo.