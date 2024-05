Gasperini: «Atalanta pronta, in campo sereni. Bayer forte e duttile, grande rispetto»

«Indubbiamente aver raggiunto la Champions è un ulteriore passo che permette soltanto di mettere il massimo della concentrazione su questa coppa, è stato molto positivo. Il mio sentimento maggiore è di attesa, crediamo di avere preparato tutto ciò che dovevamo preparare, aspettiamo di confrontarci e giocare la partita. Dovremo essere bravi a trovare la serenità giusta». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen, gara valida per la finale di Europa League. «Arriviamo al top? Sotto l’aspetto mentale e psico-fisico, sì. Personalmente sono dispiaciuto per l’assenze a di de Roon, è un ragazzo che meritava una finale, dover perdere la partita più importante dispiace. In questo momento non è facile quando giochi ogni tre giorni riuscire ad esprimerti nel modo migliore, abbiamo giocato tante gare. C’è rimasto il rammarico con la Juventus, probabilmente siamo arrivati, per motivi diversi, non al meglio delle nostre prestazioni».