Finale di Europa League, è il grande giorno a Dublino - Le vostre foto e i video

Il grande giorno è arrivato. L’Atalanta all’Aviva Stadium di Dublino contro il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. Oltre 8mila supporters atalantini hanno raggiunto Dublino per l’appuntamento con la storia. Se l’ingresso dei tifosi del Bayer Leverkusen, grande favorito per l’epilogo dell’Europa League, è stato graduale, quelli dell’Atalanta hanno egemonizzato gli attimi prima della finale con cori d’incoraggiamento ai loro beniamini.

A causa delle difficoltà logistiche per raggiungere l’Irlanda, i tifosi bergamaschi sono stati sottoposti a triangolazioni improbabili, da Tallinn a Lisbona, pur di raggiungere Dublino. Alcuni dei charter organizzati da Bergamo, a causa dell’ingolfo del traffico aereo, sono stati dirottati a Shannon, obbligando i bergamaschi ad un supplemento di tragitto in bus di oltre tre ore. Ma a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima finale europea dell’Atalanta, l’entusiasmo sembra pervadere d’ottimismo lo spicchio colorato di nero-blu. Striscioni esposti nel settore del tifo atalantino rivelano anche provenienze esotiche, di sostenitori arrivati persino da Olso o Miami, per assistere alla partita più importante nella storia del club orobico.

Manda le tue foto da Dublino a [email protected] e taggaci sui nostri social @ecodibergamo.

Le foto da Dublino

Dallo stadio di Dublino

(Foto di AFB) Gasp saluta i tifosi

(Foto di AFB) I tifosi allo stadio

(Foto di AFB)

Il tifo bergamasco

(Foto di AFB) Il saluto dei giocatori

(Foto di AFB) Il tifo allo stadio

(Foto di AFB)

Finale storica

Un tifoso a Dublino È la prima finale europea della storia dell’Atalanta. Dopo un cammino entusiasmante: il girone vinto con una giornata d’anticipo, l’eliminazione dello Sporting, poi del Liverpool, poi del Marsiglia. L’ultimo scoglio è la squadra che ha vinto il campionato tedesco, ancora imbattuta in questa stagione tra tutte le competizioni in cui è stata impegnata. Allenata da una leggenda del calcio europeo come Xabi Alonso.

Il saluto di Stephen Pagliuca e Antonio Percassi allo stadio prima della partita

(Foto di AFB)