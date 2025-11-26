Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025

Francoforte si tinge di nerazzurro: arrivati i primi tifosi: allo stadio saranno 3.500- Foto

IL MATCH. Dopo la Marsiglia blindata, ecco la Francoforte a misura di atalantino. Molti i tifosi bergamaschi già arrivati. Cori in giro per la città e voglia di riscatto.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’Atalanta a Francoforte
L’Atalanta a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)

Francoforte

Dalle 9.30 del mattino il centro di Francoforte si è colorato con i colori dell’Atalanta tra selfie e cori che hanno dato il via a una giornata di festa per i supporter arrivati nella città tedesca. Un centinaio sono arrivata la mattina: saranno circa 3.500 allo stadio nella serata.

A differenza del solito, per la gara di mercoledì 26 novembre non è previsto un «meeting point», ma la società tedesca consiglia eventualmente di ritrovarsi a Römerberg o all’O’Reilly’s Pub: da entrambi i punti è possibile raggiungere a piedi la stazione centrale di Francoforte e da lì prendere S-Bahn per lo stadio.

Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)

Come raggiungere lo stadio

Ma sono diversi i modi per recarsi allo stadio. Per chi si muove in auto o in bus, è disponibile il parcheggio P9, raggiungibile tramite la Mörfelder Landstraße (direzione uscita città) e aperto già dalle ore 8 (prezzi 9-25 euro a seconda del mezzo, si paga solo in contanti); con gli autobus del trasporto pubblico locale, la linea urbana 61 e la linea speciale 80 collegano l’aeroporto di Francoforte con la stazione «Südbahnhof» di Francoforte, e si consigliano le fermate «Stadionbad» o «Osttribüne». Attenzione agli ingressi allo stadio: chi usa il treno entrerà dal gate E6a, chi arriva via strada dovrà far riferimento al gate E2a; i cancelli del settore ospiti apriranno alle ore 19.

Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)
Tifosi a Francoforte
Tifosi a Francoforte
(Foto di Bertani/AFB)

Curiosità: lo spicchio riservato agli atalantini è diviso in due sezioni, il settore in piedi si trova all’anello inferiore, mentre quello con posti a sedere è collocato all’anello superiore e non presenta una separazione strutturale dagli altri settori. Tutti i dettagli sul sito www.atalanta.it.

