Fubal, al comando c’è il primo sorpasso

Se seguite l’Atalanta, non potete perdervi Fubal, il nuovo concorso lanciato dal giornale che vi permette di vivere le emozioni legate alle partite dei nerazzurri come mai avete provato fino ad ora. Sono già oltre 2.000 i lettori che hanno deciso di partecipare , pronosticando le gare dell’Atalanta, in campionato, Coppa Italia e Champions League, e provando a vincere tantissimi premi: una Vespa Piaggio elettrica e delle gift card Esselunga, Ovet ed Italian Optic. Con Fubal sono state giocate tre partite: Udinese-Atalanta, con 1.299 pronostici creati, Atalanta-Juventus con 1.112, e Atalanta-Napoli con 1.235.

Le classifiche

Ogni giocata corretta corrisponde ad un punteggio che, sommato man mano, vi permetterà di scalare la classifica, generale e mensile (fino a fine gennaio corrisponde a quella generale). A fine stagione sarà premiato anche chi indovina più risultati, chi più marcatori e chi più volte il migliore in campo, decretato dalle pagelle del giornale.

C’è bagarre in vetta alla classifica: Nicola Quagliati è il nuovo leader, al comando con 18 punti. Segue Davide Cortinovis a 17. Stefano Passera, in vetta dopo le prime due partite, è nel gruppetto dei terzi a 16 punti con Francesco Mandola, Luca Colleoni e Luca Carminati. A quota 15, ai piedi del podio, troviamo Stefano Cortinovis, Mario Mauro Mariani, Giovanni Colombo, Davide Grigis e Stefano Guarneri. Stefano Passera rimane primo nella classifica speciale legata a chi indovina più risultati. Il lettore guida a 10 punti, inseguito dai tantissimi a quota 5. Fin qui tre gol segnati dai nerazzurri, solo da attaccanti. Due Retegui ed uno Lookman. Il pronostico corretto di un gol di un attaccante dà un punto e la classifica speciale, legata a chi indovina più marcatori, momentaneamente non è di grande interesse: in molti sono a quota 3 avendo inserito sia Lookman che Retegui nei pronostici. Agnese Scarpellini e Pierantonio Motta sono primi, a quota 9, nella classifica speciale legata a chi indovina più volte il migliore in campo dell’Atalanta. Entrambi i lettori hanno pronosticato correttamente questo dato tutte e tre le volte: Carnesecchi, sia con l’Udinese che con la Juventus, e Lookman con il Napoli. Seguono i lettori a quota 6 e 3.

I pronostici di Atalanta-Napoli