Fubal, siamo a -1 dal via al concorso. Mercoledì c’è il codice con il giornale

Siamo a -1 da Fubal, il concorso che, se seguite l’Atalanta, non potete proprio perdervi. Mercoledì 8 gennaio c’è anche il primo Fubalcode. Divertitevi, mettete in gioco le vostre conoscenze e la vostra fortuna, pronosticando le gare dei nerazzurri, fino al 31 maggio, in Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Come partecipare

Registratevi sul nostro sito, accedete a Fubal (il link sarà indicato nella giornata dell’8 gennaio). Per ora fubalbergamo.ecodibergamo.it per maggiori informazioni) con le stesse credenziali.

Se siete acquirenti (non abbonati) della versione cartacea, non perdete il giornale di domani. In prima pagina troverete un codice alfanumerico univoco chiamato Fubalcode. È valido per pronosticare tutte le partite fino a lunedì prossimo e può essere utilizzato da un solo concorrente. Dopo esservi registrati al nostro sito ed aver creato il profilo Fubal, inserite il Fubalcode e pronosticate le gare fino a lunedì. Nelle settimane che seguiranno dovrete acquistare una nuova copia cartacea del martedì con un codice diverso. Solo per questa settimana il Fubalcode è pubblicato al mercoledì.

Se siete abbonati cartacei riceverete una comunicazione, per posta o email, contenente i dati del vostro abbonamento. Al primo accesso, Fubal vi guiderà nell’associare il vostro abbonamento, inserendo i dati ricevuti.

Se siete abbonati digitali, al giornale o a Corner, sarete automaticamente riconosciuti dal sistema. Vale anche per gli acquirenti digitali del giornale che, all’acquisto di una copia, possono pronosticare fino al lunedì successivo.

Come giocare

Dovrete pronosticare ogni gara dell’Atalanta in campionato, Coppa Italia e Champions League. Per ogni partita indicate l’esito (vittoria, pareggio, sconfitta), il risultato esatto, tre marcatori nerazzurri (anche marcature multiple o autogol avversario) ed il migliore in campo dell’Atalanta, decretato dalle pagelle del giornale il giorno dopo la gara.

Non si tratta di una scommessa sportiva, ma di un gioco di divertimento e fortuna e le giocate non devono essere necessariamente coerenti tra loro. Per accumulare più punti potrete quindi, per esempio, pronosticare come esito una vittoria dell’Atalanta, come risultato una sua sconfitta con zero reti e, nel contempo, indicare tre possibili marcatori nerazzurri.

I premi

A fine campionato, il primo della graduatoria generale vincerà una Vespa Piaggio elettrica, mentre il secondo ed il terzo riceveranno una gift card Esselunga dal valore di 2.000 e 1.000 euro. Ogni mese, il primo della graduatoria mensile avrà una gift card Italian Optic da 400 euro, il secondo un buono Ovet da 300 euro ed il terzo un buono Esselunga da 200 euro.