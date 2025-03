Galà del calcio bergamasco, Almanacco e premi lunedì alla Casa del Giovane

Il Galà del Calcio bergamasco diventa maggiorenne, e fa un certo effetto pensare che quella del 24 marzo sarà la 18esima edizione di un evento organizzato per la prima volta nel 2006 in una forma quasi anonima (per precisione il 20 ottobre, nella palestra del centro sportivo di Azzano San Paolo). Del resto, l’Almanacco che verrà presentato nell’occasione è il numero 41 di una

la copertina de L'Almanacco - Calcio Bg 24-25

(Foto di Gigi Di Cio) collana avviata quando le foto delle squadre erano in bianco e nero (stagione 1983/84, autore Pietro Serina) e che da allora non ha mai conosciuto soluzione di continuità: persino durante il Covid, con i campionati interrotti o mai iniziati, questa sorta di piccola enciclopedia del pallone provinciale arrivò a documentare quello che avrebbe potuto essere e invece non fu.

Lunedì, alla Casa del Giovane di Bergamo a partire delle ore 20.30, il calcio bergamasco si vestirà a festa. La Sesaab - casa madre dell’Eco di Bergamo ed editrice dell’Almanacco - ha come di consueto allestito un Galà degno di tal nome, potendo contare sulla partecipazione di tutte le componenti che animano il movimento.

Ci sarà ad esempio la nuova presidente del Comitato Regionale Lombardia Valentina Battistini, appena eletta e determinata a portare di persona alle società orobiche il suo saluto, il suo ringraziamento e i suoi intendimenti. Ci saranno poi i rappresentanti della Delegazione di Bergamo e delle varie sezioni e gruppi provinciali di arbitri, allenatori, dirigenti: tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, tutti ne saranno protagonisti in una sarabanda di premiazioni e momenti topici.

Premi e premiati

Il Galà è infatti il momento in cui il calcio bergamasco tributa il giusto e meritato plauso ad alcuni dei suoi degni protagonisti. Dopo un doveroso spazio dedicato ai giovani calciatori delle Rappresentative provinciali (Under 17, Under 15, Femminile e Special), si procederà con la consegna dei riconoscimenti più ambiti.

Dieci giovani meritevoli riceveranno le borse di studio messe in palio dalla Dir.Sport; le targhe «Eco di Bergamo» verranno consegnate all’arbitro Marco Viggiani della sezione Aia di Lovere e al giocatore Matteo Sonzogni dello Zingonia Verdellino; l’Aiac consegnerà il premio «Di Costanzo» ad Alessio Delpiano, tecnico dello Scanzorosciate, e il «Durante» a Stefano Turchi, responsabile dell’Attività agonistica giovanile al Brusaporto; il «Gambarini» attribuito dalla Dir.Sport a un dirigente del nostro calcio toccherà a Francesco Salvi; infine, il prestigioso Premio Sensi (28ª edizione) sarà consegnato nelle mani di Giancarlo Finardi, vicere sponsabile del settore giovanile dell’Atalanta.

Ecco l’Almanacco

Tutte le società bergamasche sono state invitate a un evento che, come di consueto, è a partecipazione libera e prevede anche alcuni collegamenti in diretta con la trasmissione TuttoAtalanta di Bergamo Tv. La serata culminerà poi con la presentazione dell’edizione 2024/25 dell’Almanacco - Calcio Bg, il volume curato come ogni anno dal giornalista Gigi Di Cio: nelle sue 600 pagine è condensata l’intera stagione in corso, in una corposa carrellata che passa in rassegna tutte le squadre targate Bg (nonché alcune «consorelle» d’oltre confine ormai adottate).