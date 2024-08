Gasp: «Ci è mancato il cinismo per una finale, ma i giocatori sono tutti da elogiare»

«C’è mancato il cinismo giusto per una finale». Così Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa al National Stadium di Varsavia, dopo la Supercoppa Europea vinta dal Real Madrid sull’Atalanta: «I rimpianti sono per il colpo di testa di Pasalic parato da Courtois ma anche per quel tiro a porta aperta nel finale di primo tempo di Lookman, che di solito non sbaglia e invece ha ritardato la conclusione facendosi recuperare dalla difesa», osserva il tecnico nerazzurro. «In questo tipo di gare è importante andare in vantaggio quando ne hai l’opportunità, perché poi il Real ha sempre la possibilità di sovvertire una partita che fino a quel momento avevamo condotto bene», continua.