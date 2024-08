Da Bergamo fino a Varsavia, tutti a tifare Atalanta - Foto e video

in aggiornamento

LA SUPERCOPPA EUROPEA. Mattinata in allegria nella capitale polacca per i bergamaschi in trasferta: cori, foto di rito in attesa del match tra Atalanta e Real Madrid. Per chi era a Bergamo c’era il maxi schermo in piazzale Alpini: in 3mila in centro città per tifare Atalanta, fino all’ultimo minuto.