L’Atalanta è «bella» e ci crede per 45’, poi esce il talento del Real che fa sua la Supercoppa: 2-0

Segui qui la diretta web con le foto della gara dalle 21

Sintesi secondo tempo

L’incontro finisce come ci si aspettava: 2-0 per i Blancos e Supercoppa agli spagnoli. Ma lo svolgimento della gara è stato tutto fuorché prevedibile. I nerazzurri nel primo tempo prendono coraggio e campo e dopo i primi 15 minuti di studio riescono a imbrigliare il gioco degli spagnoli e a rendersi anche pericolosi in avanti. Il culmine è la traversa, anche se fortunosa, di de Roon e di un tiro fuori di poco di Ederson. La traversa di Vinicius allo scadere del primo tempo è l’unica vera occasione spagnola del primo tempo.

Nei secondi 45’ a dare la scossa ai campioni di Spagna è paradossalmente il portiere, Courtois che toglie letteralmente dalla porta un colpo di testa perfetto di Pasalic. Da qui in poi il Real comincia a fare gioco e i nerazzurri a soffrire le folate dei campioni spagnoli. Al 59’ un’azione incredibile di Vinicius sulla fascia libera Valverde che deve solo appoggiare in rete. Il gol motiva gli spagnoli che vanno vicinissimi al gol nei successivi 10’ in almeno tre occasioni. Musso è attentissimo e si supera per evitare il peggio. Nulla da fare però al 69’ su tiro di Mbappé servito da Bellingham. La partita si chiude qui con il raddoppio del francese che mette il sigillo sul suo primo titolo con il Real Madrid. Poi i giocatori di Gasperini vogliono comunque festeggiare una serata che resterà nella storia del club e vanno sotto la curva dagli oltre 3mila tifosi giunti da Bergamo. Che bello!

Cronaca secondo tempo

90’+3’: Finisce qui. Il Real fa sua la Coppa. REAL MADRID-ATALANTA 2-0.

82’: CAMBIO REAL. Esce Mbappé, standing ovation per lui, entra Brahim Diaz

78’: CAMBIO REAL. Entra Modric per Rodrygo.

71’: CAMBIO ATALANTA. Esce Kolasinac, entra Bakker

69’: GOL REAL MADRID. Mbappé mette alle spalle di unincolpevole Musso su assist di Bellingham. REAL MADRID-ATALANTA 2-0

64’: AMMONIZIONE ATALANTA.Djimsiti giallo

63’: DOPPIO CAMBIO ATALANTA. Escono Zappacosta e De Keteleare, entrano Godfrey e Retegui all’esordio.

Il gol del raddoppio di Mbappé

(Foto di Afb) L’esordio di Retegui al 63’

(Foto di Afb)

60’e 61’: OCCASIONISISSIME REAL. Musso strepitoso in due occasioni la prima salva su Vinicius lanciato da solo verso la porta e poi su una deviazione toglie letteralmente il pallone dalla porta con un gran riflesso rialzandosi da terra.

59’: GOL REAL MADRID. Vinicius scappa via sul fondo e poi serve Valverde che da solo davanti alla porta la mette dentro. REAL MADRID-ATALANTA 1-0.

55’: OCCASIONE REAL. Bellingham spara alto da buona posizione.

47’ OCCASIONISSIMA ATALANTA. De Roon cross perfetto per Pasalic che di testa mira il palo lontano, si supera Courtois che la toglie letteralmente dalla porta.

45’: Nessun cambio nelle due squadre.

Sintesi primo tempo

Un’Atalanta che parte cauta a Varsavia al cospetto del Real Madrid, ma dal 20’ cambia passo e mette in difficoltà la squadra di Ancelotti. I nerazzurri sbagliano poco, pressano alto e fanno ragionare poco i blancos. Ne scaturisce una traversa per parte e forse anche maggiore pericolosità dei bergamaschi che sotto porta hanno delle buone occasioni. La traversa fortunosa di de Roon, il suo cross è deviato da un difensore di testa ed è quasi autogol. Poi un’azione di Lookman fermata sul nascere e un bel tiro a giro fuori di Ederson. Il Real prende una traversa al 45’ con Rodrygo servito da Vinicius. Fino a qui i nerazzurri sono in partita e se la stanno giocando alla grande.

Cronaca primo tempo

45’+2’: Finisce qui un bel primo tempo con l’Atalanta che tiene molto bene il campo e gioca alla pari con il Real Madrid. Real Madrid-Atalanta 0-0.

45’: TRAVERSA REAL: Rodrygo servito da Vinicius spara a colpo quasi sicuro, ma colpisce la traversa a Musso battuto

42’; AMMONIZIONE REAL. Vinicius pestone sul piede a de Roon, cartellino giallo

35’: AMMONIZIONE REAL: Bellingham giallo per fallo su Musso in uscita.

34’: OCCASIONE ATALANTA. Lookman scappa verso la porta del Real ma viene anticipato da un difensore.

Il fallo da ammonizione di Bellingham su Musso

(Foto di Afb)

30’: L’Atalanta ha preso coraggio e campo. Ora tiene lei il pallino del gioco.

27’: OCCASIONE ATALANTA. Ederson da fuori area, tiro a giro fuori di poco

24’: OCCASIONE ATALANTA. De Roon cross deviato che finisce sulla parte superiore della traversa

15’: Occasione per Mbappé. Valverde scatta sulla fascia destra e lo trova al centro: il suo tiro è respinto da Hien.

9’ Ederson cartellino giallo per fallo a metà campo

Il fallo da ammonizione di Ederson 7’ Zappacosta va via sulla fascia ma tarda a crossare, poi fallo di Lookman su un difensore del real

5’ Buon inizio del Real, Atalanta guardinga aspetta gli avversari

1’ Si parte

Le due squadre scendono in campo per il match tanto atteso, dopo la presentazione della Supercoppa europea. De Roon con in mano la Europa League e il capitano del Real Modric con la Champions League

Le formazioni ufficiali

Atalanta ​(4-3-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

​A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Godfrey, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Retegui, Comi, Tornaghi, Manzoni, Vavassori.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

A disposizione: Lunin, Gonzalez, Modric, Arda Guler, Endrick, Vazquez, Vallejo, Camavinga, Ceballos, Garcia, Brahim, Ramon.

Allenatore: Carlo Ancelotti.