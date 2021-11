Gasperini: «3 punti anche se è lo United» Palomino recuperato, è pronto per fermare Ronaldo

«A Old Trafford, davanti a 70 mila persone, abbiamo saputo metterci personalità. Martedì sera ci vuole adattabilità». Alla vigilia della grande rivincita è Gian Piero Gasperini a indicare alla sua Atalanta la parola d’ordine per tirarsi un pò più su anche in Champions League, dopo aver arrestato parzialmente la marcia in campionato con la Lazio.

«Le difficoltà in Europa sono di ben altro livello, anche se il fronte interno è equilibrato come non mai. Siamo contenti del nostro percorso a dispetto dei giudizi, che spesso risentono delle aspettative che creiamo coi nostri risultati - la premessa del tecnico di casa -. Per passare il girone servono due vittorie e stavolta ci ritroveremo davanti un attacco di valore mondiale, con una macchina da gol come Cristiano Ronaldo. Il Manchester United è una squadra ancora in costruzione , mentre le altre grandi già affrontate, il Manchester City, il Liverpool e il Real Madrid, erano realtà consolidate».