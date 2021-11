Assalto al pub in centro: quattro perquisizioni tra i supporter atalantini. Tre Daspo di 5 anni per i lanci in Atalanta-Lazio

Sequestrato anche del materiale e la Digos sta vagliando tutti i filmati del raid in via Francesco d’Assisi. Daspo di 5 anni per tre tifosi dopo i fatti di Atalanta-Lazio.

Sono già quattro le perquisizioni in corso nei confronti di supporter atalantini, già noti alle Forze dell’ordine per episodi di violenza da stadio, effettuate dalla Digos nella mattinata di lunedì 1 novembre dopo l’assalto al pub «The Ritual Pub» di via Francesco d’Assisi a Bergamo, avvenuto poco dopo mezzanotte . La Questura ha anche sequestrato del materiale nelle abitazioni dei tifosi nerazzurri e sta inoltre vagliando una serie di immagini fornite dai sistemi di video sorveglianza cittadina che testimoniano con chiarezza l’accaduto.

Secondo la ricostruzione diffusa in una nota stampa dal Questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, ci sarebbe anche un tifoso inglese del Manchester tra i feriti del raid al pub. Ecco quanto accaduto: «Alle 00.10 odierne (lunedì 1 novembre ndr) un gruppo composto da oltre venti individui travisati e armati di bastoni ha fatto irruzione in un pub del centro cittadino al fine di aggredire alcuni supporter del Manchester United, presenti in questo capoluogo già da ieri (domenica 31 ottobre) per poter assistere all’incontro di Champions League che si disputerà con Atalanta alle 21 di martedì 2 novembre presso il locale impianto sportivo».