Gasperini: «Da questa gara usciamo migliori»

«Il rigore? Una grandissima occasione, anche se mancava ancora tanto. C’era ancora il secondo tempo da giocare per andare avanti. L’1 a 0 in quel momento sarebbe stato importante. Comunque dobbiamo essere contenti della prestazione. Abbiamo fatto una prestazione di livello contro una squadra indubbiamente forte». Le parole di Gian Piero Gasperini alla fine della gara.

Retegui e il rigore sbagliato

Sul rigore sbagliato e sulla prestazione di Retegui: «Ha giocato una grande partita. Peccato per l’errore. Rivedendo anche la respinta era una palla comoda permettere in rete. Ha fatto una parata eccezionale anche Raya, però è indubbio. Mi spiace perché ha fatto una gran partita, forse la migliore in assoluto da quando è qui. Anche per partecipazione, per tutto, anche per la fase difensiva. Ha giocato con personalità e il gol sarebbe stato un bel premio».