«Liberi di sognare»: esplode l’emozione della prima di Champions al Gewiss- Foto

La prima in Champion s nel nuovo Gewiss Stadium è come un primo giorno di scuola o forse ancora di più. Un concentrato di emozioni prima dell’avvio della partita d’esordio contro l’Arsenal. All’entrata dei giocatori sul terreno di gioco Curva Nord e Curva Sud hanno esposto una nuova e spettacolare coreografia .

Migliaia di cartoncini bianchi e blu sono stati esposti dai tifosi per comporre un’unica grande scritta: «Liberi di sognare» nella Nord e nella Sud «Campioni d’Europa» con il profilo di Città Alta. Un’emozione indescrivibile per chi era allo stadio ma anche chi lo ha visto in tv.