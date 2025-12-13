Burger button
Sport / Valle Cavallina
Sabato 13 Dicembre 2025

Giovane arbitra esce dal campo in lacrime, la Nova Montello: «Basta insulti dagli spalti»

LA LETTERA. L’ultimo increscioso episodio in una gara Under 16. La società richiama i genitori al rispetto e annuncia tolleranza zero.

Gigi di Cio
Gigi di Cio
La tribuna del campo sportivo in cui gioca la Nova Montello
La tribuna del campo sportivo in cui gioca la Nova Montello

La Nova Montello ha deciso che è arrivato il momento di dire basta. Basta ai comportamenti offensivi registrati sugli spalti, anche e soprattutto quando si tratta di quel calcio giovanile che dovrebbe essere culla di formazione e rispetto: «Rispetto per il gioco – ha scritto la società giallonera sui suoi canali social – per i nostri ragazzi e per chi scende in campo con coraggio. Perché lo sport deve essere un luogo sicuro, educativo e pulito. Sempre».

Una lettera aperta ai genitori

È una presa di posizione importante, quella del club di Montello espostosi in prima persona tramite una lettera aperta ai genitori. I suoi genitori: «Siamo a esprimere - mette nero su bianco il Direttivo - il nostro più profondo rammarico per una serie di episodi accaduti in tribuna durante queste ultime settimane. Sono sempre più frequenti i casi in cui i nostri genitori rivolgono insulti gravemente offensivi nei confronti di giovani arbitri: ragazzi e ragazze che svolgono il proprio ruolo con passione, con impegno e con coraggio in un contesto che dovrebbe essere educativo e protetto, ma che invece si rivela per loro ostile e, come nell’ultimo caso accaduto domenica, offensivo al punto di divenire umiliante».

L’ennesimo episodio contro una giovane arbitra

Il riferimento nello specifico è alla gara del campionato Under 16 provinciali disputata domenica contro il Sarnico, che tra l’altro ha visto un giovane giallonero espulso e poi squalificato per la bellezza di dieci gare a seguito di «frase offensiva e grave insulto a sfondo sessista nei confronti dell’arbitro»: si trattava di una giovane ragazza, peraltro apostrofata in maniera irripetibile dal pubblico - riferiscono i presenti - al punto da uscire dal campo visibilmente provata dalla bruttissima esperienza.

La lettera e i valori imprescindibili dello sport

«Purtroppo non è stato il primo episodio - ci ha detto il presidente Marco Perletti - ma ci auguriamo davvero sia stato l’ultimo e faremo di tutto per evitare che se ne ripetano altri. Anche al punto di assumere provvedimenti drastici nei confronti di chi se ne rendesse nuovamente responsabile: come abbiamo scritto nella lettera, si tratta di episodi che offendono la dignità di ragazzi che andrebbero invece ammirati e sostenuti. E vanno in direzione opposta a quei valori che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri giovani giocatori: il rispetto, la correttezza e anche la capacità di accettare decisioni che ci paiono sbagliate».

Per questo è inconcepibile che proprio gli adulti diventino esempi negativi: «Il nostro monito è chiaro - prosegue Perletti - e chi non vi si ritrova ci faccia la cortesia di starsene a casa. Se non altro, ci conforta di come il nostro segnale abbia fatto un certo rumore nell’ambiente, almeno a giudicare dai tantissimi riscontri e commenti positivi ricevuti in questi giorni».

