Giudice sportivo, una giornata di squalifica e 15mila euro di multa a Gasperini

Il comunicato del Giudice sportivo

«Ammenda di 8mila euro alla società Atalanta, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica». Non solo, perché è ufficiale la squalifica di una giornata a Ederson, «doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara». E a Gasperini, che oltre al turno di stop dovrà pagare un’ammenda di 15mila euro, «per aver rivolto una critica gravemente irrispettosa all’Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo».