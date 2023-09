Gli Atalanta Football Camp in Egitto. L’iniziativa insieme a Intesa Sanpaolo

Atalanta e Intesa Sanpaolo sostengono gli Atalanta Football Camp, un’iniziativa di inclusione che ha l’obiettivo di valorizzare attraverso lo sport il potenziale di bambini e bambine provenienti da contesti vulnerabili. L’edizione 2023 degli Atalanta Football Camp rappresenta il terzo appuntamento con il calcio come simbolo di coesione sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione International Subsidiary Banks dopo il successo riscontrato in Albania e Bosnia-Erzegovina.

L’Africa dopo l’Albania e la Bosnia

Alla conferenza stampa per la presentazione degli Atalanta Football Camp, che si è tenuta mercoledì 6 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo, hanno partecipato rappresentati di Intesa Sanpaolo, della controllata egiziana Alexbank e dell’Atalanta B.C. «La Divisione International Subsidiary Banks sostiene numerose attività di responsabilità sociale con l’obiettivo di creare valore condiviso nei dodici Paesi in cui opera. Tra le iniziative di inclusione e sostenibilità supportate rientrano gli Atalanta Football Camp, tre giorni di sport in cui il calcio diventa simbolo di coesione, valorizzazione e crescita per 120 bambini provenienti da contesti vulnerabili”, ha detto Marco Elio Rottigni, Chief of International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo