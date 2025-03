Goggia-Brignone, duello decisivo in America: a Sun Valley per la Coppa

Tutto in una discesa: Sofia Goggia per la quinta coppa di specialità, Federica Brignone per la coppetta e la seconda Coppa del Mondo generale della carriera. Sabato 22 marzo sulla «Challenger» di Sun Valley, in Idaho, negli Stati Uniti (alle 19,30 italiane; diretta su Raisport ed Eurosport), la libera femminile delle finali di Coppa del Mondo sarà l’atto decisivo della stagione del circo bianco.