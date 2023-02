Goggia svetta nella prima prova: «Pista da interpretare bene, c’è tanto da studiare». Mercoledì il SuperG

Sofia Goggia miglior tempo in 1’30”54 nella prima prova cronometrata in vista della discesa iridata di sabato prossimo e seconda in 1’30”80 l’altra azzurra Elena Curtoni. Terza in 1’30”98 la slovena Ilka Stuhec. Per l’Italia ci sono poi Federica Brignone 8/a in 1’31”36 e Marta Bassino 15/a in 1’32”01. Mercoledì il SuperG, a partire dalle 11.30. «Il tempo registrato non rispecchia le sensazioni, perché nella parte alta, piena di dossi sono stata un po’ abbondante con qualche linea sbagliata. Anche a metà pista non benissimo. È chiaro che è una pista da interpretare bene, deve esserci il giusto mix tra intensità e tattica». È una Sofia Goggia prudente e obiettiva quella che commenta la sua prestazione nella prima prova cronometrata della discesa iridata di sabato prossimo, dove ha registrato il miglior tempo davanti ad un’altra azzurra, Elena Curtoni. «Fortuna ci sono altre due prove prima della discesa di sabato, intermezzate dal superG - ha proseguito la campionessa olimpica -. Sono tranquilla, avrò tanto da studiare e visualizzare in questi giorni, soprattutto tanti passaggi dalla discesa».