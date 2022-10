Goggia e Moioli pronte per la nuova stagione. Sofia: «A Soelden non ci sarò»

«Ho svolto un ottimo lavoro in estate, sto bene e sono serena e tranquilla. La preparazione è andata bene sia sul lato fisico sia sul lato sciistico e quindi sono contenta e pronta per l’ultimo lavoro di rifinitura in vista dell’apertura della nuova stagione. Primo appuntamento il 5 e 6 novembre a Zermatt/Cervinia per le discese libere - aggiunge -. In Argentina è andata bene e sono contenta sia per quello che ho raggiunto nei volumi sia per la qualità e i miglioramenti tecnici che ho applicato in velocità. Ora abbiamo dirottato il focus su determinati dettagli, abbiamo spostato l’attenzione: per esempio saltando Soelden. Il primo gigante non lo disputerò. Ora lavoro sui percorsi più idonei per esprimermi al massimo».