Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Goggia nona nel superG in Val di Fassa. La coppa di specialità si decide a Lillehammer

SCI ALPINO. Domenica splendente per lo sci azzurro: vince Laura Pirovano, terza Asja Zenere. Per la bergamasca prosegue la sfida con Robinson.

Redazione Web
Redazione Web
Sofia Goggia in gara
Sofia Goggia in gara

Val di Fassa

Dopo le vittorie in discesa di Laura Pirovano è arrivato un nuovo trionfo azzurro nel superG di Val di Fassa. Ha infatti vinto in 1.29.07 la valtellinese Elena Curtoni, 35 anni ed al quarto successo in coppa. Sul podio, il primo in carriera, terza a sorpresa con il pettorale 33, anche la veneta Asja Zenere. Poco più indietro per l’Italia Laura Pirovano, ottava, Sofia Goggia nona e Roberta Melesi dodicesima.

La sfida per la coppa

Sul podio, con Curtoni e Zenere è salita, da seconda, la norvegese Lie Kajsa Vickhoff, mentre al quarto posto si è piazzata la neozelandese Alice Robinson, che insegue Goggia nella classifica della coppa di specialità. La bergamasca, che ha 449 punti, e Robinson (386) si sfideranno così nell’ultima gara della stagione, il 22 marzo a Lillehammer, per l’assegnazione del trofeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Sci alpino
Elena Curtoni
laura pirovano
Asja Zenere
Sofia Goggia
Roberta Melesi
Kajsa Vickhoff Lie