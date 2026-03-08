Goggia nona nel superG in Val di Fassa. La coppa di specialità si decide a Lillehammer

Dopo le vittorie in discesa di Laura Pirovano è arrivato un nuovo trionfo azzurro nel superG di Val di Fassa. Ha infatti vinto in 1.29.07 la valtellinese Elena Curtoni, 35 anni ed al quarto successo in coppa. Sul podio, il primo in carriera, terza a sorpresa con il pettorale 33, anche la veneta Asja Zenere. Poco più indietro per l’Italia Laura Pirovano, ottava, Sofia Goggia nona e Roberta Melesi dodicesima.

La sfida per la coppa

Sul podio, con Curtoni e Zenere è salita, da seconda, la norvegese Lie Kajsa Vickhoff, mentre al quarto posto si è piazzata la neozelandese Alice Robinson, che insegue Goggia nella classifica della coppa di specialità. La bergamasca, che ha 449 punti, e Robinson (386) si sfideranno così nell’ultima gara della stagione, il 22 marzo a Lillehammer, per l’assegnazione del trofeo.