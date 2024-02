Goggia, notte tranquilla dopo l’intervento: oggi inizia la fisioterapia

Lo fa sapere in una nota la Fisi. La finanziera bergamasca comincerà nella giornata di oggi, 6 febbraio, la fase passiva di fisioterapia e verrà dimessa nei prossimi giorni. Nel frattempo Sofia è riapparsa sui social: nelle storie di Instagram ha pubblicato una foto abbracciata al papà.

Brignone: è tosta, ce la farà anche stavolta

«Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà». Federica Brignone manda un messaggio di solidarietà a Sofia Goggia. «Quest’anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso», aggiunge all’Ansa la sciatrice, che stasera sarà sul palco dell’Ariston, ospite della prima serata del festival di Sanremo.