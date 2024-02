Goggia, prime ore ok dopo l’intervento: al via la fisioterapia. Brignone: «È tosta, ce la farà»

Brignone: è tosta, ce la farà anche stavolta

«Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà». Federica Brignone manda un messaggio di solidarietà a Sofia Goggia. «Quest’anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso», aggiunge all’Ansa la sciatrice, che stasera sarà sul palco dell’Ariston, ospite della prima serata del festival di Sanremo. La valdostana domani tornerà ad allenarsi per guidare la pattuglia delle azzurre, orfana di Sofia Goggia, verso il nono gigante della stagione di Coppa del mondo previsto sabato a Soldeu. Brignone è seconda nella graduatoria di specialità con 85 punti di distacco sulla leader Lara Gut-Behrami e cercherà di avvicinarla, sperando in un aiuto dalle altre compagne iscritte alla gara: Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Ambra Pomarè, Lara Della Mea e Ilaria Ghisalberti. Domenica è previsto uno slalom speciale, che vedrà in pista Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.