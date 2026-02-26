Goggia terza nell’ultima prova, venerdì la discesa a Soldeu

Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata di giovedì 26 febbraio in vista della discesa che venerdì aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra, primo atto nella località andorrana che si completerà tra sabato e domenica 1 marzo con due superG. Federica Brignone non ha preso il via per non sovraccaricare eccessivamente la gamba sinistra.

Il miglior tempo di giornata è stato siglato dall’austriaca Nina Ortlieb che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’32″26 precedendo di 0″76 la svizzera Corinne Suter e di 0″82 Sofia Goggia, autrice del terzo tempo di giornata proprio come nella prima prova.

«Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po’ di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c’è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione».