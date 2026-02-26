Burger button
Sport / Bergamo Città Giovedì 26 Febbraio 2026

Goggia terza nell’ultima prova, venerdì la discesa a Soldeu

SCI. Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa che venerdì 27 febbraio aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra.

Sofia Goggia nelle recenti Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda ed ultima prova cronometrata di giovedì 26 febbraio in vista della discesa che venerdì aprirà la tappa di Coppa del Mondo femminile di Soldeu, in Andorra, primo atto nella località andorrana che si completerà tra sabato e domenica 1 marzo con due superG. Federica Brignone non ha preso il via per non sovraccaricare eccessivamente la gamba sinistra.

Il miglior tempo di giornata è stato siglato dall’austriaca Nina Ortlieb che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’32″26 precedendo di 0″76 la svizzera Corinne Suter e di 0″82 Sofia Goggia, autrice del terzo tempo di giornata proprio come nella prima prova.

«Le condizioni della pista sono veramente belle - ha confidato a fine prova Sofia Goggia - nonostante faccia un po’ di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c’è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione».

«Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto - ha aggiunto l’azzurra - : sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C’erano tante aspettative su di noi ma è stata un’Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite, Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese». Domani la tappa di Soldeu si apre definitivamente con la discesa libera: lo start è fissato alle 11.

Bergamo
Sci alpino
Ciclismo
Automobilismo
Sport Aviatori
Sport
Sofia Goggia
Federica Brignone
Nina Ortlieb
Corinne Suter
Coppa del Mondo