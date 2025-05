Granfondo BGY: domenica 2000 in sella per le valli- Le modifiche alla viabilità

Oltre duemila iscritti provenienti da 36 nazioni. Conto alla rovescia per 27ª Granfondo Internazionale BGY che domenica 4 maggio colorerà le valli bergamasche con i corridori impegnati sui collaudati tre percorsi: «corto» di 89,4 km con 1.400 metri di dislivello positivo; «medio» di 128,8 km con 2.100 metri di dislivello positivo; «lungo» di 162,1 km con 3.050 metri di dislivello positivo, tracciati che complessivamente attraverseranno sei valli bergamasche e 37 comuni, con partenza (alle 7) e arrivo in via Marzabotto, in città, vicino allo stadio. I tre percorsi toccheranno Val Cavallina, Val Seriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna, e proporranno sei salite: Colle dei Pasta, Colle Gallo, Selvino, Costa di Olda/ Forcella di Bura, Forcella di Berbenno e Costa Valle Imagna.

Sabato l’Expo Village

La gara sarà preceduta, sabato 3 maggio dalle 9 fino alle 19, da una giornata dedicata ad appuntamenti e incontri nella sede di Santini Cycling, in via Zanica 14 a Bergamo, per il ritiro numeri e pacchi gara e per scoprire l’Expo Village. Alle 15,30 Giacomo Pellizzari, autore e «ciclista pericoloso», presenta «Itinerario felice», un viaggio da Bergamo a Brescia sulle tracce di Felice Gimondi. Alle 16,30 Paolo Marabini, giornalista della Gazzetta dello Sport, accompagnerà i presenti tra i libri della collana Bolis dedicati allo sport. Alle 17,30 Federico Biffignandi e l’ex pro Alessandro Vanotti raccontano il volume «Gregario», l’anima generosa del ciclismo vissuta dall’interno. Alle 18,30 Walter Cerutti, videomaker e runner, porterà i presenti dietro l’obiettivo tra sport, emozioni e resistenza. Inoltre nel corso del pomeriggio ci saranno anche degli spazi dedicati al tema del cibo, dello sport e della salute con l’intento di promuovere tra i ciclisti e gli appassionati uno stile di vita sano e attivo. L’iniziativa si inserisce nel solco delle varie iniziative promosse da Regione Lombardia sul tema Cibo e Salute e Sport e Salute, promozione della salute in Lombardia.

Le limitazioni del traffico

Per permettere il regolare sviluppo delle operazioni e allo stesso tempo limitare al minimo le modifiche alla viabilità, la Prefettura di Bergamo ha emanato l’ordinanza di chiusura al traffico sulle strade dei comuni interessati. In particolare, è stata disposta la sospensione della circolazione per 90 minuti, in entrambi i sensi di marcia su ognuno dei tre percorsi dal passaggio del primo ciclista. Fino al transito del «fine gara», su ogni percorso la circolazione verrà riaperta parzialmente, per consentire agli altri corridori di gareggiare in condizione di sicurezza. Dettagli sul sito ufficiale www.granfondobgy.it.

Le limitazioni al traffico a Bergamo

Divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli, compreso il Servizio Trasporto pubblico locale, eccetto i mezzi servizio dell’organizzazione e residenti frontisti dalle 5 alle 17 del 4 maggio 2025 in via Fossoli, nel tratto compreso tra il civico 2 e la via Marzabotto, in via Conca Fiorita, nel tratto compreso tra il civico 10 e via Marzabotto, in via del Lazzaretto, nell’ultimo tratto di via Crescenzi in direzione dello Stadio, in via Marzabotto, in via Nedo Nadi, in piazzale Goisis nel tratto compreso tra via Nedo Nadi e via del Lazzaretto.