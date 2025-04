Granfondo di ciclismo a Bergamo: ecco le strade chiuse e i provvedimenti viabilistici

Domenica 4 maggio si svolgerà a Bergamo e provincia la Bgy Airport Granfondo di ciclismo. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici in città.

Dalle 8 del 3 maggio fino a mezzanotte del 4 maggio in via Marzabotto, in via Nedo Nadi e in piazzale Goisis, nel tratto compreso tra via Nedo Nadi e via del Lazzaretto, ci sarà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione.

Dalle 14 del 3 maggio fino alle 17 del 4 maggio in piazzale Goisis fronte Curva Sud, in via Fossoli, nel tratto compreso tra i civici 2 e la via Marzabotto, in via Conca Fiorita, nel tratto compreso tra il civico 10 e via Marzabotto e in via del Lazzaretto ci sarà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione.

Divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli, compreso il Servizio Trasporto pubblico locale, eccetto i mezzi servizio dell’organizzazione e residenti frontisti dalle 5 alle 17 del 4 maggio 2025 in via Fossoli, nel tratto compreso tra il civico 2 e la via Marzabotto, in via Conca Fiorita, nel tratto compreso tra il civico 10 e via Marzabotto, in via del Lazzaretto, nell’ultimo tratto di via Crescenzi in direzione dello Stadio, in via Marzabotto, in via Nedo Nadi, in piazzale Goisis nel tratto compreso tra via Nedo Nadi e via del Lazzaretto.