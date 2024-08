Ha fatto la storia dell’Atalanta: è morto a 91 anni Humberto Maschio

Faceva faville a fine anni ’50, centrocampista amatissimo. In un’intervista di qualche anno fa Elio Corbani lo ha definito un “perfezionista”: «Il suo perfezionismo, la sua ricerca di ogni piccolo errore commesso per provare a migliorarsi lo renderebbe un beniamino di Gasperini - ha detto il giornalista -. Finiva la partita da migliore in campo ma ti diceva sempre: ”Ma no, ho sbagliato lì, ho sbagliato là...”. Era umilissimo». E spiega: «Un uomo vero, integerrimo anche fuori dal campo. Ho sempre scelto lui come atalantino-simbolo, perché gli esempi devono essere tali anche nella vita».