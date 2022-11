I primi 30 anni di Sofia Goggia: «Fiera di me»

Nella stagione dei rinvii e delle cancellazioni, Sofia Goggia è in partenza per Copper Mountain, negli Stati Uniti, con il gigante di Killington del 28 novembre nel mirino. Ma la detentrice della Coppa del Mondo di discesa martedì prossimo taglierà un altro traguardo, quello dei 30 anni. Proverbiale «snodo»: per una ragazza, ma soprattutto per una fuoriclasse che ne ha passate tante, ha vinto moltissimo, è caduta ed è risalita e non ha nessuna intenzione di rallentare la corsa «almeno fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina». Niente feste in agenda, la testa è sulla stagione. Potrebbe esserci però il blitz di un’amica veramente speciale.