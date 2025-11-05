Sport / Bergamo Città
Mercoledì 05 Novembre 2025
I tifosi nerazzurri sono arrivati a Marsiglia, sale l’attesa per la sfida di Champions-Foto
PRE GARA. Misure di sicurezza elevatissime per una trasferta tradizionalmente a rischio.
Marsiglia
Poco prima delle 15 i tifosi atalantini, in tutto 453, hanno cominciato ad arrivare nel centro di Marsiglia, in Place de la Joliette vicino al porto che le autorità locali hanno individuato come il punto di raccolta dal quale poi, verso le 17.45, saranno trasportati allo stadio. Per garantire la sicurezza dei tifosi la procedura è molto rigida. Ci sarà un’unica partenza in metropolitana con la scorta delle forze dell’ordine. Tutti quelli che giungeranno all’Orange Vélodrome in qualsiasi altro modo, non potrà accedere allo stadio.
Il massiccio schieramento di polizia
Marsiglia è considerata una tifoseria e un ambiente molto «caldo» e come già sperimentato nella precedente esperienza di Europa League, le misure di sicurezza sono elevate e rigide: oltre a una massiccia presenza di forze di polizia, il primo controllo dei biglietti sarà effettuato proprio all’ingresso della fermata della metro, ancora prima dell’arrivo al campo, dove il settore ospiti sarà aperto dalle 19.
Tifosi nerazzurri a Marsiglia
Sicurezza: le indicazioni per il post gara
Tra le indicazioni ricevute dalle autorità francesi, «è fortemente sconsigliato recarsi in centro città e Vieux-Port (Porto Vecchio)». Dopo la fine del match, tutti i supporter nerazzurri saranno scortati in metropolitana di nuovo al meeting point, e da lì riprenderanno bus, minibus, auto e minivan per il rientro in Italia.
