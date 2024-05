Il 5 maggio torna la BGY Airport Granfondo: le modifiche alla viabilità

Mancano ormai pochi giorni alla BGY Airport Granfondo, la manifestazione ciclistica amatoriale in programma domenica 5 maggio che si svolgerà a Bergamo sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

I tre percorsi

La BGY Airport Granfondo anche quest’anno conferma i tre tradizionali percorsi. I partecipanti potranno decidere anche in corso d’opera se optare per il percorso corto, quello medio o il lungo. I tre percorsi sono adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: vanno infatti dal corto di 89,4 km (1.400 m di dislivello), passando per il medio da 128,8 km (2.100 m dislivello), fino al lungo da 162,1 km (3.050 m dislivello). Sono 6 le Valli attraversate (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val Brembana, ValTaleggio, Valle Imagna) e ben 37 i Comuni.

Viabilità

Domenica 5 maggio la BGY Airport Granfondo interesserà, quindi, diversi paesi della Bergamasca. Per permettere il regolare sviluppo delle operazioni e allo stesso tempo limitare al minimo le modifiche alla viabilità, la Prefettura di Bergamo ha emanato l’ordinanza di chiusura al traffico sulle strade dei comuni interessati dai tre percorsi dell’evento. In particolare, è stata disposta la sospensione della circolazione per 90 minuti, in entrambi i sensi di marcia su ognuno dei tre percorsi dal passaggio del primo ciclista. Al transito del «fine gara», su ogni percorso la circolazione verrà riaperta parzialmente, per consentire agli altri corridoridi gareggiare in condizione di sicurezza, sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.

Qui le fasce ed i periodi di maggiore criticità:

· Dalle 7 alle 7.50: Bergamo, Gorle, Scanzorosciate, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Trescore Balneario;

· Dalle 7.20 alle 8.20: Trescore Balneario, Entratico, Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Casazza;

· Dalle 7.40 alle 9.20: Casazza, Gaverina, Colle Gallo, Fiobbio Albino, Albino;

· Dalle 8 alle 9.30: Albino, Nembro;

· Dalle 8 alle 10.30: Nembro, Selvino, Rigosa, Costa di Serina;

· Dalle 8.45 alle 10.45: Costa di Serina, Bracca, Ampra Spino, Zogno;

· Dalle 8.50 alle 11.10: Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco;

· Dalle 9.05 alle 11.45: San Giovanni Bianco, Sottochiesa, Costa di Olda, Olda, Taleggio, Peghera, Gerosa, Val Brembilla;

· Dalle 9.55 alle 13.00: Val Brembilla, Laxolo, Berbenno, Berbenno, Ca’ Previtali, Selino Alto, Selino Basso, San Omobono Terme;

· Dalle 10.20 alle 13.05: San Omobono Terme;

· Dalle 10.20 alle 13.30: San Omobono Terme, Valsecca, Costa Valle Imagna;

· Dalle 10.30 alle 14.00: Roncola, Bedulita, Capizzone;

· Dalle 10.50 alle 14.25: Capizzone, Strozza, Almenno San Salvatore, Villa d’Almè

· Dalle 9.55 alle 12.35: Val Brembilla, Sedrina

· Dalle 8.55 alle 14.30: Sedrina, Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica, Bergamo.

Inoltre, l’organizzazione ha predisposto 40 scorte tecniche, 12 motostaffette della Polizia Stradale, 2 pattuglie di coordinamento della Polstrada, 9 autoambulanze e 9 punti per l’assistenza meccanica, 4 bici elettriche di soccorso per l’ultimo km, 5 volontari del soccorso alpino e 5 autovetture elettriche dell’organizzazione messe a disposizione dalla concessionaria Sarco Toyota.

La festa inizia sabato a «Casa Santini»

Il nuovo quartier generale della manifestazione, che nella giornata di sabato 4 maggio ospiterà la distribuzione dei numeri e dei pacchi gara, l’Expo Village, la sala stampa e la segreteria, si trasferirà dal Lazzaretto di Bergamo alla nuova sede cittadina di Santini, in via Zanica 14, nel quartiere Malpensata.