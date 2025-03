«Il Bergamo 91 al ChorusLife per i quarti sarà uno spettacolo: merita il tutto esaurito»

Per la città una grande occasione

Per la città, per gli appassionati, per i tifosi, per le famiglie, per le imprese bergamasche una grande occasione. Tra l’altro è annunciata la presenza di protagoniste che hanno lasciato un segno indelebile nell’irripetibile epopea della Foppapedretti, la Conegliano del passato come Eleonora Lo Bianco, Maurizia Cacciatori, Francesca Piccinini. Padrona di casa della presentazione l’assessore allo Sport Marcella Messina : «Oltre sei mesi fa - ha sottolineato - abbiamo cominciato a lavorare con la società per riportare il Volley Bergamo in città e sono felicissima che l’intento sia riuscito. Uno sforzo organizzativo non da poco, uno spettacolo da non perdere che merita il tutto esaurito. Vogliamo al nostro fianco anche le aziende del territorio così come tutti i bergamaschi».