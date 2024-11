Il caso Diarra e il trasferimento dei calciatori, un convegno in Università

Nello specifico, la sentenza della Corte di giustizia ha riguardato le regole FIFA che fissano i criteri in base ai quali calcolare l’indennità dovuta dal calciatore in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa, la responsabilità solidale del calciatore e del nuovo club al pagamento di tale indennità, la presunzione a carico del nuovo club di aver indotto il calciatore a risolvere il contratto senza giusta causa, il divieto per il nuovo club di tesserare nuovi giocatori per due periodi consecutivi di tesseramento se la risoluzione del contratto avviene nel c.d. periodo protetto nonché il potere della federazione cui appartiene il club il cui contratto è stato risolto senza giusta causa di non rilasciare il certificato internazionale di svincolo a favore del nuovo club.