Il Volley Bergamo schianta Busto Arsizio: la cura Cervellin funziona subito bene

La partenza è all’insegna di qualche «peccato» quasi originale. Perché lo slancio è quello delle versioni migliori (12-5), ma lo sviluppo - con Bolzonetti dentro per una Mosser presentata nello starting - affonda le radici in una costante del girone d’andata ossia la fatica a tenere il margine. Tanto è vero che Busto fa leva sui fantasmi e, trascinata da Obossa (7 punti, 58%), aggancia a 19 con Torcolacci, ma le nostre tengono il braccio fermo e soprattutto la mente fredda contrariamente a quanto accaduto, per ultimo, a Cervia sabato scorso. Il doppio cambio dà i suoi frutti con Weske che timbra il 24-22 e Mlejnkova il 25-23. Un pallone che non sblocca solo la partita, ma proprio le bergamasche. Che volano letteralmente sulle ali di una strepitosa Kendall Kipp: l’americana, in un secondo periodo alquanto «stars&stripes» firma 11 punti con il 66% d’efficacia mettendo la mano su un paio di doppiaggi (12-6; 16-18) e anche sull’inequivocabile +10.



E se la superiorità viene messa in ghiaccio dal fattore numerico, la sensazione è che il più sia fatto. Un qualcosa che si traduce subito sul taraflex sebbene una delle tante ex, Valeria Battista, provi a tenere a galla le varesine. Un tentativo apprezzabile, ma che resta isolato. In quanto la correlazione muro-difesa continua a funzionare cosi come Kipp in versione letale (15-13; 19-14). In mezzo gli acuti di Eze dai nove metri e di Bolzonetti, ma soprattutto l’idea che ora la barra sia raddrizzata. Ben più del fattore classifica. Ecco perché, con tre pesantissimi punti in tasca, il finale di 2025 con le trasferte di Novara (venerdì 26 alle 17) e nella tana di Conegliano (martedì 30 alle 20 in Coppa Italia) si possono affrontare a nervi molto distesi. E chissà che, mettendo in campo, le prerogative di ieri sera non arrivi qualche sorpresa o sorpresona.