In difesa recuperano Kolasinac e Djimsiti ma si fermano Toloi e Godfrey

Kolasinac e Djimsiti convocati, Godfrey e Toloi ai box. Novità in difesa in casa nerazzurra alla vigilia della ripresa del campionato che domenica 15 settembre vedrà l’Atalanta ospitare La Fiorentina al rinnovato Gewiss Stadium (fischio d’inizio alle 15). Godfrey si è fermato venerdì per la lombalgia, Toloi ieri per una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, lo stesso a cui si era infortunato nelle scorse settimane: si prevede uno stop di una ventina di giorni. L’emergenza in difesa è però scongiurata dal recupero di Kolasinac e Djimsiti, con almeno uno dei due candidato a una maglia da titolare. In difesa, quindi, sicuro Hien, mentre in quattro (i due rientranti, Kossounou e de Roon) si giocano le altre due maglie.